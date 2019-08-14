Аргентина ждет нового повышения цен после "черного понедельника"

Аргентинская биржа и национальная валюта во вторник смогли частично восстановиться после обвала, который в республике уже называли "черным понедельником". Однако ситуация остается нестабильной, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение дня обменный курс доллара вновь поднимался выше 60 песо. Крупнейший государственный банк Banco Nacion закрыл торги на отметке 58 песо за $1. В пятницу $1 оценивался Центральным банком республики в 45,25 песо.

Основной аргентинский биржевой индекс Merval, обрушившийся в понедельник на 38%, по данным на 17:00 (23:00 мск) вырос почти на 11% и составил 30 465,69 пункта.

Реакция рынка была вызвана итогами прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию "Фронт для всех". По данным, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

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