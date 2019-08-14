Аргентина ждет нового повышения цен после "черного понедельника"

14 августа 2019 02:57 (UTC+04:00)

Аргентинская биржа и национальная валюта во вторник смогли частично восстановиться после обвала, который в республике уже называли "черным понедельником". Однако ситуация остается нестабильной, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение дня обменный курс доллара вновь поднимался выше 60 песо. Крупнейший государственный банк Banco Nacion закрыл торги на отметке 58 песо за $1. В пятницу $1 оценивался Центральным банком республики в 45,25 песо.

Основной аргентинский биржевой индекс Merval, обрушившийся в понедельник на 38%, по данным на 17:00 (23:00 мск) вырос почти на 11% и составил 30 465,69 пункта.

Реакция рынка была вызвана итогами прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию "Фронт для всех". По данным, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Другие страны 13 августа 01:45
Узбекистан - самый активный продавец золота в мире
Бизнес 9 августа 19:23
Казахстан заинтересован в изучении аргентинского опыта подготовки дипкадров
Бизнес 6 августа 15:57
Туркменистан заинтересован в агропартнерстве с Аргентиной
Бизнес 24 июля 10:45
Туркменистан и Аргентина обсудили перспективы сотрудничества в энергетике
Туркменистан 23 июля 09:40
Постпред Аргентины в Вене может занять пост гендиректора МАГАТЭ
Другие страны 22 июля 16:30
Лента новостей
Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года
В мире 03:30
В Казахстане осудили владельца автобуса, в котором погибли 52 человека
Казахстан 03:16
В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки
В мире 03:09
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии
В мире 02:40
Минюст США сменил руководство тюрьмы, где покончил с собой финансист Эпстин
В мире 02:27
Reuters: временная торговая сделка между США и Британией может вступить в силу 1 ноября
В мире 02:09
СМИ: власти Гибралтара освободят иранский танкер в течение 48 часов
В мире 01:55
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
В мире 01:35
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП на Кубани
В мире 01:06