В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки

14 августа 2019 03:09 (UTC+04:00)

Насильственные действия демонстрантов в международном аэропорту Гонконга вышли далеко за рамки мирных протестов, говорится в заявлении правительства Гонконга, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера после полудня большая группа протестующих собралась в аэропорту, парализовав его работу, что серьезно сказалось на пассажирах, эти действия уже вышли далеко за рамки мирных демонстраций", - говорится в опубликованном заявлении.
Отмечается, что ночью некоторые агрессивно настроенные протестующие окружили и атаковали одного пассажира и журналиста, а также не подпускали к пассажиру врачей скорой помощи. Кроме того, еще одна группа протестующих атаковала сотрудника полиции, когда он подошел к месту инцидента, создав серьезную угрозу его безопасности.

"Правительство самым решительным образом осуждает эти вопиющие насильственные действия, которые уже перешли грань цивилизованного общества", - говорится в заявлении.

Сообщается, что полиция проведет тщательное расследование инцидента, чтобы наказать виновных в соответствии с законом.

Ранее полиция сообщила, что задержала пять человек за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в аэропорту в ночь на среду.

Во вторник администрация аэропорта снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты оккупировали зал вылетов. Ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.

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