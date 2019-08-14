Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

14 августа 2019 03:30 (UTC+04:00)

Ипотечный долг США достиг рекорда во втором квартале текущего года и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис, сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным, опубликованным на сайте Банка, во втором квартале долг вырос на 162 миллиарда долларов и достиг 9,4 триллиона долларов. Этот показатель превысил рекорд ипотечного долга в 9,3 триллиона долларов, достигнутый в третьем квартале 2008 года.

Ипотечные кредиты – это крупнейшая составляющая внутреннего долга США. Ипотечное кредитование во втором квартале выросло на 130 миллиардов долларов и достигло 474 миллиардов долларов, это наивысший уровень с 2017 года.

Однако, как отмечает газета Wall Street Journal, несмотря на заявленные данные, ипотечный долг 2019 года значительно отличается от долга 2008 года, так как в стране сильно ужесточились условия кредитования, а неуплаты по долгу стали более редким явлением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минюст США сменил руководство тюрьмы, где покончил с собой финансист Эпстин
В мире 02:27
Reuters: временная торговая сделка между США и Британией может вступить в силу 1 ноября
В мире 02:09
США планируют к 2020 году экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать
В мире 00:24
Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости
В мире 00:00
Reuters: США считают, что испытание Россией новой ракеты ставит под вопрос продление СНВ-3
В мире 13 августа 22:20
Китай и США договорились провести телефонные переговоры по торговле в течение двух недель
В мире 13 августа 19:20
Лента новостей
В Казахстане осудили владельца автобуса, в котором погибли 52 человека
Казахстан 03:16
В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки
В мире 03:09
Аргентина ждет нового повышения цен после "черного понедельника"
В мире 02:57
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии
В мире 02:40
Минюст США сменил руководство тюрьмы, где покончил с собой финансист Эпстин
В мире 02:27
Reuters: временная торговая сделка между США и Британией может вступить в силу 1 ноября
В мире 02:09
СМИ: власти Гибралтара освободят иранский танкер в течение 48 часов
В мире 01:55
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
В мире 01:35
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП на Кубани
В мире 01:06