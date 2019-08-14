В Гонконге задержали пять человек за нападение на полицейских

Полиция Гонконга задержала пять человек за хранение оружия и нападение на сотрудников полиции после акции протеста в аэропорту в ночь на среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным, опубликованным на сайте полиции, протестующие незаконно организовали митинг в международном аэропорту Гонконга, при этом напали двух человек, в том числе журналиста. Оба пострадавших были госпитализированы. Кроме того, в ходе инцидента пострадали два сотрудника полиции, они также проходят лечение.

"По этому делу полиция задержала пять человек за нарушения, включающие участие в несанкционированном митинге, хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение правопорядка", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что по делу ведется расследование.

Ранее сообщалось, что полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов возле международного аэропорта Гонконга. Администрация аэропорта во вторник снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты заполнили зал вылетов.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.

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