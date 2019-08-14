В Гонконге задержали пять человек за нападение на полицейских

14 августа 2019 04:33 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга задержала пять человек за хранение оружия и нападение на сотрудников полиции после акции протеста в аэропорту в ночь на среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным, опубликованным на сайте полиции, протестующие незаконно организовали митинг в международном аэропорту Гонконга, при этом напали двух человек, в том числе журналиста. Оба пострадавших были госпитализированы. Кроме того, в ходе инцидента пострадали два сотрудника полиции, они также проходят лечение.

"По этому делу полиция задержала пять человек за нарушения, включающие участие в несанкционированном митинге, хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение правопорядка", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что по делу ведется расследование.

Ранее сообщалось, что полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов возле международного аэропорта Гонконга. Администрация аэропорта во вторник снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты заполнили зал вылетов.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки
В мире 03:09
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
В мире 01:35
Оппозиционные силы созывают 18 августа новую крупную демонстрацию в Гонконге
Другие страны 13 августа 15:31
В ООН призвали власти Гонконга проявлять сдержанность в отношении демонстрантов
Другие страны 13 августа 15:26
В Гонконге заявили, что город перестал быть безопасным местом
Другие страны 13 августа 09:24
В аэропорту Гонконга отменили более 300 рейсов из-за акций протеста - СМИ
Китай 13 августа 08:13
Лента новостей
«Карабах» встретится с «Линфилд»
Общество 05:06
Сирийские войска преследуют бандформирования на границе провинций Идлиб и Хама
В мире 04:51
В Лондоне полицейский автомобиль сбил женщину
В мире 04:45
Казахстан отложил финансирование подготовки Байконура к пускам "Союза-5"
В мире 04:30
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
В мире 03:50
Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года
В мире 03:30
В Казахстане осудили владельца автобуса, в котором погибли 52 человека
Казахстан 03:16
В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки
В мире 03:09
Аргентина ждет нового повышения цен после "черного понедельника"
В мире 02:57