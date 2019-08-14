Тайфуны "Лекима" и "Крос" угрожают новой волной паводка в Хабаровском крае

14 августа 2019 05:32 (UTC+04:00)

Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного УГМС Вячеслав Паршин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время на Амуре идет третья волна паводка, уровень Амура до конца недели незначительно растет, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвертая волна паводка. Это связано с приближением и влиянием тайфунов "Лекима" и "Крос", - сказал Паршин.

По его словам, тайфун "Лекима" принес обильные осадки и наводнения в Китае, 14-15 августа он вызовет дожди в бассейне китайского притока Амура - реки Сунгари, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края. Еще более сильные дожди 16-17 августа принесет тайфун "Крос". В целом, с 14 по 17 августа прогнозируется выпадение от 100 до 150 миллиметров осадков и формирование дождевых паводков.

"На следующей неделе, начиная с понедельника, уровни у Хабаровска будут продолжать расти и достигнут отметки от 630 до 680 сантиметров. Наиболее вероятный 630-640, но нельзя упускать вероятность 670-680 сантиметров", - сказал Паршин.
Из-за обильных дождей на реке Амур проходит паводок. Уровень Амура в среду утром уровень Амура у Хабаровска составил 557 сантиметров, увеличившись за сутки на 8 сантиметров. Опасным уровнем для города считается 600 сантиметров.

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