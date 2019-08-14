Серена Уильямс не выступит на теннисном турнире в Цинциннати из-за травмы

Американка Серена Уильямс отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США) из-за травмы спины. Об этом сообщает пресс-служба соревнований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

37-летняя теннисистка вошла в список участниц турнира, где в первом круге должна была встретиться с казахстанской спортсменкой Зариной Дияс. Уильямс получила травму по ходу турнира в Торонто, который завершился на прошлой неделе. Повреждение не позволило теннисистке доиграть финальный матч против канадки Бьянки Андрееску.

"Я приехала в воскресенье и перепробовала все, чтобы подготовиться к игре. Утренняя тренировка была обнадеживающая, но травма спины дает о себе знать. Я не смогу бороться", - сказала американка.

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа. C 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке пройдет заключительный в текущем сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат США.

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