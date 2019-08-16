США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана

Израиль и ОАЭ за последние месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации вокруг Ирана, а также с целью координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Исламской Республики. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первая встреча, как указывают источники, состоялась весной этого года, вторая - чуть позднее. Их организатором выступил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук. Информации о точном месте проведения, а также датах переговоров между Израилем и ОАЭ по проблеме Ирана, о которых были осведомлены лишь некоторые лица в американском правительстве, не приводится.

Проведенные встречи, отмечает издание, не только стали указанием на потепление в отношениях между Израилем, который связан на Ближнем Востоке дипломатическими отношениями лишь с Египтом и Иорданией, и другими странами региона Персидского залива, но и продемонстрировали намерение государств укреплять сотрудничество в военной, дипломатической сферах, а также в области обмена разведданными для противодействия возможным угрозам со стороны Тегерана.

Как заявляет американский источник, Хук намерен добиться помощи от Израиля и ОАЭ в убеждении стран Европы и Ближнего Востока занять более жесткую позицию в отношении Тегерана.

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