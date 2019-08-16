В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

16 августа 2019 22:26 (UTC+04:00)

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Ухудшение погоды прогнозируют до понедельника.

"Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мэр обратился к федеральным дорожникам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.

В конце июля в Сочи прошли ливни, в результате которых в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.

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