Продюсеры поддержали идею снять фильм про экипаж Airbus A321

16 августа 2019 23:19 (UTC+04:00)

Российские продюсеры считают правильной идею снять художественный фильм про экипаж самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом журналистам сказали в пятницу продюсеры перед открытием седьмого Российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сказал ТАСС, что ведомство уже оказывает поддержку производителям трех фильмов о летчиках. Он также вспомнил фильм "Экипаж" 2016 года Николая Лебедева, добавив, что "они (пилоты самолета Airbus A321 - прим) ничем не уступают киношным героям Владимира Машкова и Данилы Козловского".

"То, что ребята сейчас сделали, это потрясающе, - сказал продюсер фильма "Экипаж" Леонид Верещагин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию, связанную с действиями экипажа самолета Airbus A321. - Хороших людей надо поддерживать, они достойны кинокартины, дай бог, чтобы кинематографисты сделали про них фильм".

"Кто-то будет думать наверняка об этом, важно придумать человеческую историю, не шаблонную, - продолжил продюсер. - Но по заказу такое не рождается. Убежден, что эта история взволновала многих и многие в эту сторону будут думать". Верещагин добавил, что очень рад тому, что три года назад им удалось сделать фильм "Экипаж", который прославляет российских летчиков. "В этой картине почти все совпало с тем, что случилось с экипажем Airbus A321", - сказал продюсер.

"Может быть это и надо снять фильм про этих ребят, они, конечно, достойны, - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. - Если поступят заявки, связанные с этой темой, мы, безусловно, их рассмотрим". Он напомнил, что с 2 сентября Фонд кино объявит конкурсы на создание детского и анимационного кино, а также будет принимать заявки от кинокомпаний, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Предполагается, что очная защита проектов пройдет в ноябре 2019 года.

"Был фильм "Экипаж", он почти про то же, - сказал журналистам председатель жюри конкурса на фестивале "Короче", продюсер Игорь Толстунов, отвечая на вопрос ТАСС. - Если у кого-то вдруг появится новый оригинальный сценарий, думаю, что его снимут. Вряд ли кто-то будет возражать против создания фильмов про героев".

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Доходы Air Astana выросли на 12%
Бизнес 13 августа 14:39
Узбекские авиалинии продают 18 самолетов
Бизнес 31 июля 18:14
Узбекские авиалинии опубликовали график рейсов в Тбилиси
Бизнес 3 июля 10:01
Узбекские Авиалинии наращивают объем пассажироперевозок
Бизнес 27 июня 13:45
Airbus собрался оснастить гибридным двигателем новую модель самолета
В мире 14 июня 06:20
В Баку приземлился самый большой пассажирский самолет в мире (ФОТО)
Общество 28 мая 20:00
Лента новостей
В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В мире 16 августа 23:50
Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
В мире 16 августа 23:48
СМИ сообщили о семи погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Мексике
В мире 16 августа 23:08
В Индии воздушные змеи убили 200 птиц
В мире 16 августа 22:45
CNBC: Трамп из-за спада на биржах провел совещание с главами ведущих банков США
В мире 16 августа 22:40
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
В мире 16 августа 22:26
Россия и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах
В мире 16 августа 22:03
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба
В мире 16 августа 21:52
В Париже задержали подругу мужчины, пытавшегося сесть на самолет с ножом
В мире 16 августа 21:43