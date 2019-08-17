Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР

17 августа 2019 02:39 (UTC+04:00)

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР и верховный главнокомандующий КНДР вновь руководил тестовым запуском нового оружия утром в пятницу", - говорится в сообщении.

По данным агентства, снаряды были запущены в присутствии лидера КНДР.

"Ученые национальной обороны также показали отличный результат при тестовом запуске и помогли укрепить большее доверие в этой системе вооружения", - отметили в КНДР. Тип и характеристики вооружения агентство не уточняет.

Ранее в пятницу представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 08.00 по местному времени . Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров.

По мнению южнокорейских военных, КНДР утром пятницы осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.

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