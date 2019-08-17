Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

17 августа 2019 03:38 (UTC+04:00)

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением американского закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона об отмывании денег, а также закона о конфискации за деятельность, связанную с терроризмом.

Утверждается, что танкер перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который США ранее объявили террористической организацией.

В четверг госдепартамент распространил заявление, в котором пригрозил "серьезными последствиями всем, кто связан с Grace 1".

Гибралтар 4 июля заподозрил танкер в нарушении санкций ЕС против Сирии. Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет британское владение.

В Иране освобождение танкера Grace 1 в Гибралтаре назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

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