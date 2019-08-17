Умер актер из фильма "Беспечный ездок" Питер Фонда

17 августа 2019 04:28 (UTC+04:00)

Актер Питер Фонда умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в пятницу портал TMZ со ссылкой на представителей семьи артиста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что Фонда умер в пятницу утром в кругу семьи у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала острая респираторная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке. На его счету несколько десятков кинокартин. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Беспечный ездок" (Easy Rider, 1969) режиссера Денниса Хоппера. В 1997 году, снявшись в фильме "Золото Ули" (Ulee's Gold) режиссера Виктора Нуньеса, Фонда был удостоен премии "Золотой глобус" в номинации "За лучшую мужскую роль в драматическом фильме".

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