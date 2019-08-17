Сирийские войска окружают форпост террористов в Хан-Шейхуне на юге Идлиба

17 августа 2019 03:23 (UTC+04:00)

Элитные формирования сирийской армии после ожесточенных боестолкновений овладели в пятницу четырьмя селениями на юге провинции Идлиб, расчистив себе проход к форпосту террористов в Хан-Шейхуне на стратегическом шоссе Дамаск - Алеппо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил портал Syria al N, восстановлен контроль над населенными пунктами Абдин, Хирбет-Абдин, Магар-эль-Ханта и Хорш-эт-Тавиля. По его информации, войскам, наступающим с западного и восточного флангов, осталось преодолеть 16 км, чтобы сомкнуть кольцо окружения вокруг Хан-Шейхуна. В этом городе обороняются две экстремистские группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Джейш аль-Изза". По данным портала, за три недели боев на юге Идлиба противник понес существенные потери: правительственные силы уничтожили 1257 террористов, включая 400 иностранных наемников, которые командуют бандформированиями. Сирийские войска вывели из строя свыше 30 танков, 19 бронемашин и 169 внедорожников.

Перелом в сражении произошел 11 августа после того, как армия взяла штурмом города Эль-Хобейт и Сукейк. Одновременно на севере соседней провинции Хама войска прорвали оборонительные порядки террористов на линии Эль-Латамна - Кфар-Зейта - Закят, заставив их отступить к Хан-Шейхуну.

Тем не менее боевики продолжают опасно контратаковать и пытались, по информации Syria al N, вернуть под контроль поселок Мадая, занятый армией в четверг. В прорыв они бросили смертников на заминированных машинах, которые были своевременно уничтожены огнем сирийской артиллерии.

Как отмечает газета Al-Watan, освобождение Хан-Шейхуна откроет сирийским военнослужащим путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну, где находятся два других форпоста террористов на перекрестках дорог север - юг, запад - восток.

По сведениям издания, стремительное продвижение правительственных сил на юге Идлиба стало причиной раздоров между боевиками. Полевые командиры обвиняют друг друга в измене и поспешной сдаче позиций сирийским войскам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба
В мире 16 августа 21:52
Тегеран не давал гарантий, что освобожденный танкер не отправится в Сирию
Иран 16 августа 13:31
Министр обороны Турции проводит инспекцию на границе с Сирией
Турция 16 августа 12:01
Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе
Арабские страны 16 августа 03:24
В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
Арабские страны 16 августа 01:57
Турция создаст на севере Сирии десять военных баз – СМИ
Турция 15 августа 10:21
Лента новостей
Умер актер из фильма "Беспечный ездок" Питер Фонда
В мире 04:28
"Барселона" проиграла "Атлетику" в стартовом матче чемпионата Испании по футболу
В мире 04:20
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для установки нового стыковочного модуля на МКС
В мире 04:12
Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
В мире 03:55
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
В мире 03:38
В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
В мире 03:09
Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
В мире 02:43
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
В мире 02:39
Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
В мире 02:07