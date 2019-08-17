Астронавты NASA выйдут в открытый космос для установки нового стыковочного модуля на МКС

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган совершат 21 августа выход в открытый космос с Международной космической станции для установки нового стыковочного модуля на американском сегменте МКС Harmony. Об этом сообщили в пятницу в ходе брифинга в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) руководитель программы полета Кирк Ширман, руководитель программы выхода в открытый космос Скотт Стовер и эксперт NASA Алекс Канилакос. Трансляция брифинга шла на сайте NASA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Установка второго стыковочного устройства International Docking Adapter на американском сегменте открывает совершенно новые возможности, - отметил Кирк Ширман. - Это особенно важно в условиях, когда к МКС будут летать коммерческие корабли Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X.

Как сообщил руководитель программы выхода в космос Скотт Стовер, американские астронавты уже подготовили скафандры для предстоящей работы на поверхности станции. 19 августа, продолжал он, астронавты с помощью дистанционного манипулятора осуществят захват нового стыковочного модуля, доставленного в июле космическим грузовиком Crew Dragon и разместят его рядом с тем местом, где он должны быть установлен, а за несколько часов до начала выхода в открытый космос Центр управления полетом проконтролирует операцию по сцеплению замков модуля с переходной шлюзовой камерой. Во время работы на поверхности станции астронавты подключат к стыковочному модулю кабели энергопитания и связи.

По словам эксперта NASA Алекса Канилакоса, перед полетом астронавты NASA в течение почти 200 часов обучались в специальном бассейне операциям в открытом космосе. Предстоящий выход в космос будет уже третьим для Ника Хейга и первым - для Эндрю Моргана.

В предстоящие четыре - шесть месяцев, по словам представителей NASA, американские астронавты должны совершить еще несколько выходов в открытый космос, в частности для замены батарей на поверхности МКС и для замены спектрометра. "МКС в ближайшее время будет часто принимать корабли, - отметил Кирк Ширман. - В частности, на будущей неделе прибывает российский грузовой корабль с роботом "Федором" на борту". Российский корабль "Союз МС-14", как ожидается, отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию прибудет человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС.

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