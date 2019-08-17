Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

17 августа 2019 05:30 (UTC+04:00)

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ», передает Trend.

Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты. «Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки», — пояснила представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Владельцам автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах, которые имеют свидетельство об утверждении изготовленного образца, выданный Госавтоинспекцией. Средняя цена за их услуги составляет от полутора до двух тысяч рублей.

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне получили возможность выбора способа получения автомобильных госномеров. Автовладельцы имеют право получать номера как в подразделениях ГИБДД, так и у изготовителей знаков. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В июне Верховный суд постановил, что если водитель самостоятельно удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление автомобилем с подложными номерами. За это грозит лишение прав на срок до года.

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