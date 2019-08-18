Общественники насчитали 1,7 млн участников протестов в Гонконге

18 августа 2019 21:36 (UTC+04:00)

Число участников очередной акции протеста в Гонконге может достигать 1,7 млн человек, пишет в воскресенье издание The South China Post со ссылкой на организацию "Фронт за гражданские права человека" (Civil Human Rights Front), передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как рассказал правозащитник Джимми Шэм, подсчетом участников согласованного мероприятия в парке Виктория занимались волонтеры. Охватить всех протестующих добровольцы не могут, и показатель в 1,7 млн человек включает примерную оценку числа тех людей, которые оказались вне поля зрения общественников.

Шэм отмечает, что протесты проходят мирно и не сопровождаются столкновениями с полицией.

Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако в итоге демонстранты все равно прошли по городским улицам под дождем.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволила бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.

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