В новосибирском ресторане потушили пожар

18 августа 2019 21:49 (UTC+04:00)

Открытое горение ликвидировано в ресторане в центре Новосибирска, где в воскресенье произошел пожар, сообщается на сайте управления МЧС по Новосибирской области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ресторане в Центральном районе Новосибирска ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в ресторане на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска загорелся третий мансардный этаж здания. Возгорание вскоре было локализовано на площади чуть более 160 квадратных метров.

До прибытия пожарных из ресторана эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет. Горящее здание располагается в месте плотной застройки. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние строения. На тушении работает 12 единиц техники и 42 пожарных.

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