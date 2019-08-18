Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный Porsсhe

Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный автомобиль Porsсhe, который планировалось продать за 20 миллионов долларов, передает агентство Блумберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ходе торгов в Калифорнии в аукционном доме RM Sotheby's. На торги был выставлен серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.

В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, после чего быстро поднял их до 70 миллионов долларов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Однако затем аукционист поправился и заявил, что ошибся — он имел в виду цифры в 13 и 17 миллионов.

В публике появились неодобрительные возгласы, многие люди стали уходить из зала. Коллекционеры, с которыми поговорило агентство, назвали действия аукциониста "жульничеством".

Торги закончились через несколько минут после того, как никто не стал предлагать сумму выше 17 миллионов долларов, которая не устраивала аукционный дом.

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