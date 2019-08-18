Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный Porsсhe

18 августа 2019 22:31 (UTC+04:00)

Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный автомобиль Porsсhe, который планировалось продать за 20 миллионов долларов, передает агентство Блумберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ходе торгов в Калифорнии в аукционном доме RM Sotheby's. На торги был выставлен серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.

В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, после чего быстро поднял их до 70 миллионов долларов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Однако затем аукционист поправился и заявил, что ошибся — он имел в виду цифры в 13 и 17 миллионов.

В публике появились неодобрительные возгласы, многие люди стали уходить из зала. Коллекционеры, с которыми поговорило агентство, назвали действия аукциониста "жульничеством".

Торги закончились через несколько минут после того, как никто не стал предлагать сумму выше 17 миллионов долларов, которая не устраивала аукционный дом.

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