Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

"Генеральный секретарь решительно осуждает ужасное террористическое нападение 17 августа на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и ранены более 180 человек", - сказано в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.