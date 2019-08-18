Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек

18 августа 2019 22:33 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

"Генеральный секретарь решительно осуждает ужасное террористическое нападение 17 августа на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и ранены более 180 человек", - сказано в заявлении.

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