Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек

Крупный пожар в столице Бангладеш оставил без крова более 10 тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар вспыхнул в пятницу вечером в районе Мирпур – столичных трущобах - и уничтожил около двух тысяч лачуг, заявил агентству представитель пожарной службы Эршад Хуссейн.

Властям удалось пошутишь пожар, несколько человек получили легкие ранения. Причина возникновения пожара пока не сообщается.

Многих жителей района не было дома, они покинули свои жилища, чтобы отпраздновать с родственниками Ид аль-Адха (Курбан-байрам) . "В противном случае, потери были бы гораздо крупнее", - заявил местный шеф полиции.

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