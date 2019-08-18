Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек

18 августа 2019 23:09 (UTC+04:00)

Крупный пожар в столице Бангладеш оставил без крова более 10 тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар вспыхнул в пятницу вечером в районе Мирпур – столичных трущобах - и уничтожил около двух тысяч лачуг, заявил агентству представитель пожарной службы Эршад Хуссейн.

Властям удалось пошутишь пожар, несколько человек получили легкие ранения. Причина возникновения пожара пока не сообщается.

Многих жителей района не было дома, они покинули свои жилища, чтобы отпраздновать с родственниками Ид аль-Адха (Курбан-байрам) . "В противном случае, потери были бы гораздо крупнее", - заявил местный шеф полиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Доход Beeline в Узбекистане вырос на 10,6%
Бизнес 2 августа 09:19
Японская компания может выйти на Узбекский рынок
Бизнес 10 июля 11:12
Узбекистан объяснил выбор компании "Росатом" для строительства АЭС
Энергетика 29 июня 10:41
Индийская авиакомпания начинает с лета полеты в Казахстан
Бизнес 12 апреля 13:34
В Бангладеш не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 28 марта 08:58
В столице Бангладеш при пожаре погибли 69 человек
Другие страны 21 февраля 06:57
Лента новостей
Ученые показали Землю глазами инопланетян (ФОТО)
В мире 23:13
Число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
В мире 23:02
Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек
В мире 22:33
Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный Porsсhe
В мире 22:31
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019 (ФОТО)
Общество 22:03
Zenith Energy планирует увеличить добычу нефти до 1 000 баррелей в сутки на суше Азербайджана
Энергетика 22:00
Общественники насчитали 1,7 млн участников протестов в Гонконге
В мире 21:36
Шарапова заменит Серену Уильямс на выставочном турнире в США
В мире 21:09
Советник Трампа подтвердил интерес президента США к возможности покупки Гренландии
США 20:58