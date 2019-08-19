Премьер Дании исключила возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам

19 августа 2019 01:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии - автономии в составе королевства. Так она прокомментировала в воскресенье в интервью газете Sermitsiaq сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы поднимал вопрос о возможности покупки острова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это [разговор о покупке острова] несерьезно", - отметила премьер. С воскресенья она находится с визитом в автономии, который завершит в понедельник.

"Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты", - заявил ранее в интервью телеканалу TV 2 министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал у советников, могут ли США купить Гренландию, и проявлял интерес к этой возможности. Источники газеты отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому глава Белого дома. Некоторые из них считают, что Трамп говорил об этом в шутку. Но в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил, что Трамп интересуется возможностью такого приобретения.

Планируется, что президент США посетит Данию 2-3 сентября.

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