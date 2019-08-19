Россия ужесточает для физлиц правила ввоза фруктов и овощей через границу

19 августа 2019 03:32 (UTC+04:00)

Новые правила ввоза на территорию России фруктов, овощей, цветов и елей официально вступают в силу с 19 августа, документально закрепляя уже действующие нормы. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации постановлению правительства России, в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили в Россельхознадзоре, постановление правительства призвано гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства. Как уточнили в ведомстве, прописанные в постановлении правила действуют на территории стран ЕАЭС с июля 2017 года. "Они были закреплены решением Евразийской экономической комиссии. Выход постановления правительства - это момент гармонизации законодательства", - отметили в Россельхознадзоре.

В соответствии с документом, в багаже и ручной клади будет разрешен ввоз не более 5 кг фруктов и овощей и не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений. Для ввоза более крупных партий понадобятся соответствующие сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия подкарантинную продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репу, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Требования также касаются членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений.

Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты при провозе физическими лицами в багаже и ручной клади подкарантинной продукции, такой как овощи и фрукты, не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле.

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