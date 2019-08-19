Токио рассматривает возможность вывода на орбиту военных спутников

19 августа 2019 06:17 (UTC+04:00)

Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность запуска спутников, способных уничтожать военные спутники других стран в случае необходимости. Об этом в понедельник сообщила общенациональная газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным правительственного источника издания, японские власти могут начать запуск таких спутников уже во второй половине 2020 года. Газета пишет, что соответствующее решение связано со стремительно нарастающей угрозой военного противостояния в космосе и тем, что Россия и Китай, по утверждению издания, уже ведут разработку боевых военных спутников. "У наших спутников сейчас нет оборонительных возможностей", - приводит газета слова представителя министерства обороны страны. В настоящее время у Сил самообороны Японии на геостационарной орбите имеются собственные спутники, занимающиеся сбором информации и передачей данных.

Yomiuri также пишет, что в настоящее время в Японии уже ведутся разработки технологий, необходимых для вывода из строя электроники других спутников, а также защиты собственных спутников от подобных атак.

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