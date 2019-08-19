Южная Корея потребовала от Японии раскрыть планы о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

МИД Республики Корея вызвал представителя японского посольства в стране для получения разъяснений о планах Токио относительно слива воды с атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, представители южнокорейского внешнеполитического ведомства передадут японской стороне ноту, в которой выражается обеспокоенность относительно этих планов и содержится требование раскрыть их подробности.

По информации южнокорейского МИДа, японские власти изучают вопрос о том, что делать с постоянно нарастающим объемом очищенной воды на АЭС "Фукусима-1". Рассматривается, в частности, вариант ее частичного сброса в океан после тщательной проверки на безопасность.

На прошлой неделе представитель внешнеполитического ведомства Республики Корея на брифинге заявил, что безопасность и здоровье граждан страны являются главным приоритетом правительства, в связи с чем оно потребует от Японии раскрыть планы по утилизации отходов. По словам представителя МИДа, южнокорейские власти поднимают этот вопрос с августа прошлого года, однако в Токио не дают на него конкретного ответа. Дипломат подчеркнул, что Сеул готов вынести вопрос о сливе воды с АЭС на обсуждение стран региона, которые потенциально может затронуть эта проблема.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.