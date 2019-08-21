Песков прокомментировал идею возрождения G8

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона возродить формат G8, сообщил, что известны настроения лишь двух стран, необходимо узнать, что думают остальные о такого рода перспективах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Там много других членов "восьмерки". Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов", - сказал Песков журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

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