Макрон назвал условия возвращения России в G8

22 августа 2019 00:30 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7,передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что сказать "без каких-либо условий Россия может уже завтра вернуться за стол (переговоров - ред.)" было бы равносильно признанию слабости G7, это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения, и Россия может вернуться, хотя ничего не изменилось... Это было бы стратегической ошибкой для нас", - приводит агентство слова Макрона.

Как передает агентство, президент Франции при этом отметил, что Россия могла бы вернуться в G8, однако обязательное условие для этого - разрешение кризиса на Украине.

"В перспективе возвращение России в G7 будет актуальным... Мы знаем, что необходимым предварительным условием для этого является выработка решения по Украине на основе минских соглашений", - добавил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

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