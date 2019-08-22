Астронавты NASA завершили работы по установке нового стыковочного узла на МКС

22 августа 2019 00:38 (UTC+04:00)

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду завершили работы по установке нового стыковочного узла на американском сегменте Harmony Международной космической станции (МКС). Трансляция со станции и из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) шла на сайте NASA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оба астронавта вернулись в шлюзовую камеру Quest.

На протяжении почти шести часов работ в открытом космосе астронавты сначала проложили кабели электропитания к стыковочному узлу, а затем Центр управления полетом провел проверку работы 12 стыковочных крюков, обеспечивающих контакт стыковочного модуля с переходным шлюзом. Астронавт NASA Кристина Кук, контролирующая ход работ с МКС, сообщила, что все стыковочные крюки сработали штатно. Затем Ник Хейг и Эндрю Морган установили на стыковочном узле два рефлектора, которые будут задействованы на последнем этапе стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X. Как отметили сотрудники Центра космических полетов имени Джонсона, комментировавшие работу астронавтов, они выполняли все задания с заметным опережением графика.

Новый стыковочный узел International Docking Adapter был доставлен на МКС 27 июля космическим грузовиком Dragon и еще до выхода астронавтов из шлюза МКС был с помощью дистанционного манипулятора перемещен с корабля к шлюзовой камере на модуле Harmony.

Нынешний выход в космос стал 218-м со станции и пятым с начала нынешнего года. Для Ника Хейга это уже третий выход в космос, а для Эндрю Моргана - первый. Как сообщили представители NASA, в предстоящие 4-6 месяцев американские астронавты должны совершить еще несколько выходов в открытый космос, в частности для замены батарей на поверхности МКС и для замены спектрометра.

Международная космическая станция находится на орбите с 20 ноября 1998 года. На данный момент участниками этого проекта являются 16 стран: Россия, США, Япония, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария, Канада и Бразилия.

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