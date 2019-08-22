Макрон надеется на проведение нормандского саммита в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на проведение встречи в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина) в ближайшие недели в Париже, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Следующие несколько недель будут решающими, но я бы хотел провести встречу в "нормандском формате" в Париже в ближайшие недели", - приводит агентство слова Макрона.

Французский президент также выразил мнение, что в ходе встречи сторонам удастся продвинуться "в новых обменах заключенными, по теме Донбасса, по вопросу демилитаризации".

Тема саммита в "нормандском формате" обсуждалась также во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

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