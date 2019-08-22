В России назвали победителя войны Китая с США

22 августа 2019 05:00 (UTC+04:00)

Китайские авианосные ударные группы и соединения (АУГ и АУС) существенно уступают американским, но, при благоприятных условиях, несмотря на превосходство противника, способны нанести ему поражение, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Согласно данным эксперта, «некоторый паритет по боевому потенциалу складывается, если сравнивать американскую АУГ с китайским АУС». Доктор военных наук уточняет, что США могут одновременно ввести в бой в 2,5 раза больше самолетов, чем КНР, однако глубина воздействия противокорабельных ракет (ПКР) у китайцев больше почти в полтора раза, чем у американцев. Тем не менее Китай проигрывает Соединенным Штатам по глубине обороны в три-пять раз, а по числу целевых каналов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и боекомплекту зенитных управляемых ракет (ЗУР) — в два и более раза.

«Анализ свидетельствует, что Китай существенно уступает США. Паритет достигается только в дальности взаимного воздействия палубной авиацией. При этом истребители могут существенно сократить глубину контроля надводной обстановки своим оппонентам. И это создает благоприятные условия для китайской стороны, чтобы, несмотря на превосходство противника, нанести ему поражение, особенно с применением перспективных гиперзвуковых ПКР», — пишет заместитель президента РАРАН.

Тем не менее, заключает Сивков, «американцы могут принять меры и не допустить китайские носители этого оружия к рубежу его применения», в результате чего «все будет определяться вероятной динамикой боя».

В августе специалисты Центра исследований США Сиднейского университета (Австралия) заявили, что США потеряли свое превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае начала открытого конфликта.

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