Глава Пентагона назвал сроки создания США гиперзвукового оружия

22 августа 2019 06:16 (UTC+04:00)

США могут создать гиперзвуковое оружие "в течение пары лет", заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В интервью Fox News Эспера спросили, какой срок отделяет США от создания гиперзвукового оружия.
"Думаю, что это вопрос пары лет", - ответил Эспер.

Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил на этой неделе, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.

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