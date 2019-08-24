Макрон проводит двустороннюю встречу с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом перед началом саммита G7 во французском Биаррице, сообщает в субботу Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча идет без переводчиков, лидеры общаются на английском языке, свидетельствуют кадры, которые транслировал французский телеканал BFMTV.

Макрон в ходе встречи заявил о намерении обсудить кризисы вокруг Ирана, ситуацию в Сирии, Ливии, Украине и КНДР.

В субботу во французском Биаррице открывается саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника. Ранее глава МВД Франции сообщил, что безопасность в ходе работы саммита будут обеспечивать 13,2 тысячи полицейских и жандармов.

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