Отборочный тур китайских участников регаты Monaco Optimist Team Race прошел на Хайнане

Завершающий этап отборочного турнира китайских участников парусной регаты Monaco Optimist Team Race прошел в городе-курорте Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Как сообщил портал "Наньхайван", в нем приняли участие более 50 юных любителей парусного спорта в возрасте до 14 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соревнования в городе Санья стали четвертым по счету, а также заключительным этапом отборочного турнира, который проходил в Китае с мая по август. В общей сложности в нем приняли участие порядка 200 человек. По итогам организаторы отобрали 12 лучших яхтсменов, которые отправятся представлять КНР в Монако в январе 2020 года.

Среди них молодые спортсмены из таких китайских городов, как Сямэнь и Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь), Наньтун и Сучжоу (провинция Цзянсу, восток КНР), Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), а также Санья, Хайкоу и Цюнхай (провинция Хайнань).

Завершающий этап отбора китайской команды проводится в городе Санья во второй раз. В августе 2018 года за право участвовать в парусной регате в Монако в этом городе боролись около 70 юных спортсменов из 10 яхт-клубов Китая.

Monaco Optimist Team Race - командные гонки яхтсменов класса "Оптимист" до 14 лет. Юбилейная 10-я регата прошла 10-13 января 2019 года в Монако, в ней приняли участие 64 юных моряка в составе 16 команд. Очередная Monaco Optimist Team Race пройдет 8-12 января 2020 года.

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