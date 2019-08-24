Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

24 августа 2019 18:20 (UTC+04:00)

В Гонконге проходят очередные антиправительственные протесты, в районе Нгаутхаукок полиция применила слезоточивый газ против протестующих, сообщает в субботу газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что протестующие кидали в полицейских различные предметы.

В субботу в Гонконге проходит согласованный с властями марш протестующих в округе Куньтхон. В марше принимают участие более тысячи человек, они требуют полного отказа от законопроекта об экстрадиции, а также объяснений по поводу установки в Гонконге "умных" фонарных столбов.

По словам властей, "умные" фонарные столбы в Гонконге собирают информацию о дорожном движении, погодных условиях и качестве воздуха. Однако некоторые жители города полагают, что они предназначены для слежки.

В субботу протестующие повалили один из таких столбов, используя циркулярную пилу.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже 12-ю неделю подряд.

Первоначально они требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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