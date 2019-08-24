Джонсон заявил, что будет уговаривать Трампа прекратить торговые войны

24 августа 2019 18:59 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на проходящем в Биаррице самите G7 будет пытаться убедить президента США Дональда Трампа снизить напряженность в сфере мировой торговли, передает Trend со ссылокй на РИА Новости.

"Приоритетом саммита явно будет состояние мировой торговли. Я очень обеспокоен тем, как все развивается, тем, что растут протекционизм и пошлины…. Да, буду (обсуждать это с Трампом)", - сказал Джонсон, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на саммит в субботу днем.

Премьер признался, что боится того, что Британия будет втянута в торговые войны.

"Я очень обеспокоен. Британия рискует быть втянутой в это. Я хочу видеть снижение напряженности", - добавил он.

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