Квят рассказал, что вдохновлялся Шумахером на старте карьеры

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят вдохновлялся семикратным чемпионом "Формулы-1" немцем Михаэлем Шумахером в начале своей карьеры. Об этом он сообщил журналистам в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Квят выступает в "Формуле-1" с 2014 года, в нынешнем сезоне он принес "Торо Россо" 27 очков в 12 гонках, а также завоевал для команды первый подиум с 2008 года, заняв третье место на этапе в Германии.

"В начале карьеры я очень следил за Михаэлем Шумахером, в каком-то смысле он вдохновил меня. Он выиграл очень много гонок в том году - это был 2004-й, вроде, и, естественно, осталось впечатление", - рассказал Квят.

Шумахеру принадлежат рекорды "Формулы-1" по количеству выигранных гонок (91), призовых мест (155) и выигранных титулов кряду (5).

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