Трамп после обеда с Макроном пообещал обеим странам много хорошего

24 августа 2019 20:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп по итогам обеда с президентом Франции Эммануэлем Макроном пообещал обеим странам много хорошего, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Много всего хорошего происходит для обеих наших стран. Большой уикенд с другими мировыми лидерами!" - написал он в субботу в Twitter.

Макрон принял Трампа в Биарицце, где в субботу начинается саммит "Большой семерки". С точки зрения США одной из самых актуальных двусторонних тем является так называемый цифровой налог во Франции.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

Макрон со своей стороны предпринимает усилия по сохранению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана. Он общается с иранским руководством, Россией и другими заинтересованными сторонами.
Однако Трамп ранее заявлял, что США не нужны посредники и что диалог с Тегераном должен быть прямым.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон проводит двустороннюю встречу с Трампом
В мире 17:04
Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"
США 10:23
Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС
США 10:01
Трамп ожидает, что переговоры на саммите G7 будут очень продуктивными
США 09:21
США могут обложить пошлинами вина Франции в ответ на цифровой налог - Трамп
США 08:43
Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин
США 07:49
Лента новостей
Король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце
В мире 20:40
Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов
В мире 20:11
Демонтаж аварийно севшего в Подмосковье A321 завершился
В мире 19:32
Квят рассказал, что вдохновлялся Шумахером на старте карьеры
В мире 19:26
В Йемене арабская коалиция уничтожила беспилотники хуситов
Турция 19:13
Джонсон заявил, что будет уговаривать Трампа прекратить торговые войны
В мире 18:59
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге
В мире 18:20
Меркель прилетела в Биарриц на саммит G7
В мире 18:18
В Бангладеш восемь человек погибли при падении автобуса с моста
В мире 18:15