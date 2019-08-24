Трамп после обеда с Макроном пообещал обеим странам много хорошего

Президент США Дональд Трамп по итогам обеда с президентом Франции Эммануэлем Макроном пообещал обеим странам много хорошего, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Много всего хорошего происходит для обеих наших стран. Большой уикенд с другими мировыми лидерами!" - написал он в субботу в Twitter.

Макрон принял Трампа в Биарицце, где в субботу начинается саммит "Большой семерки". С точки зрения США одной из самых актуальных двусторонних тем является так называемый цифровой налог во Франции.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

Макрон со своей стороны предпринимает усилия по сохранению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана. Он общается с иранским руководством, Россией и другими заинтересованными сторонами.

Однако Трамп ранее заявлял, что США не нужны посредники и что диалог с Тегераном должен быть прямым.

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