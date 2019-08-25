Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США

Известный шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов, которому задерживают выдачу визы в США, сообщил РИА Новости, что в случае, если получит ее, она ему уже не понадобится в течение года, передает Trend.

Ранее друг Карпова, владелец шахматной академии Chess Max Academy в Нью-Йорке Максим Длуги сообщил РИА Новости, что шахматист долгое время не может получить визу в США. Длуги связывает это с антироссийскими настроениями в американском политическом истеблишменте.

По словам самого Карпова, его виза закончилась в декабре. За новой он обратился в феврале. Обычно визу он получал на три-пять лет, рассказал гроссмейстер.

"Вопрос висит. Но уже на встречу с ребятами в Нью-Йорке я не успел, потому что у нас это всегда конец июля-начало августа. Если я сейчас визу получу, то она мне до следующего июля не нужна. Только если что-то неожиданное возникнет", - сказал Карпов.

"Вообще первый раз у меня такое с 1971 года, чтобы визу задерживали. Обычно я получал ее в короткие сроки... Они демонстративно в Москве заявляют, что ... у них 300 дней на принятие решения, поскольку они перегружены работой якобы. Я обратился за визой как обычно в феврале. В течение месяца-полутора я ее получал", - рассказал Карпов.

По его словам, вопрос получения визы до сих пор "висит", несмотря на обращение одного из американских сенаторов с просьбой ускорить ее получение.

"Они работают. Так они заявили в ответ на запрос сенатора, который побеспокоился о детях и попросил ускорить (процесс). Они ответили сенатору, чтобы он не лез не в свои дела, что они изучают вопрос. Вообще я такого отношения к американским сенаторам, честно говоря, не встречал, чтобы какой-то работник администрации или госдепа мог вот так отмахнуться от сенатора, это удивительно. Американские сенаторы тоже теряют влияние", - сказал депутат.

По его словам, никаких сроков по завершению работы над его визой так и не было установлено. При этом он впервые за долгое время проходил собеседование.

"Масса глупых вопросов, начиная с того, что напишите, сколько раз и когда вы были в Америке и желательно с указанием сроков. Раз 60, которые я был в Америке, и по дням еще вспомнить — это примерно как анекдот у нас был, когда хотели завалить на вступительных экзаменах по истории войны. Задают вопрос: "Сколько человек погибло в Сталинградской битве?" Студент отвечает примерно правильно. А ему говорят: "А теперь поименно", - с иронией заметил шахматист.

"В них живет чувство уверенности, что каждый, кто едет в Америку, он счастлив. Они дают это счастье или не дают. А ведь я езжу туда, чтобы позаниматься с американскими детьми", - добавил Карпов.

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