В Израиле сообщили о нанесении ударов в Сирии для предотвращения атаки беспилотников Ирана

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Истребители Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии. Удару подверглись силы "Аль-Кудс" (силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции - прим.), а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни. Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", - говорится в распространенном военными заявлении.

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