Гуайдо объявил об усилении давления на правительство Мадуро

25 августа 2019 03:30 (UTC+04:00)

Венесуэльская оппозиция намерена усилить нажим на правительство президента Николаса Мадуро, чтобы добиться его ухода. Такое утверждение разместил в субботу в своем Twitter Хуан Гуайдо, лидер лагеря политических противников главы государства, прибыв на митинг в город Валенсия на севере страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в [штате] Карабобо, начиная этап усиления давления, организации и мобилизации, чтобы добиться нашей цели, - написал политик. - Мы призываем наших лидеров и активистов выходить на улицы, чтобы общаться с венесуэльцами по всей стране". Венесуэльская оппозиция объявила о проведении общенациональных акций протеста в эти выходные. Сведений о приблизительном количестве участвующих в этих манифестациях обнародовано не было, информации о каких-либо происшествиях в ходе них пока не поступало.

Политический кризис в Боливарианской Республике обострился 23 января, когда Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры в Норвегии
В мире 17 августа 04:50
Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США
Другие страны 9 августа 12:36
Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес
В мире 29 июля 00:58
Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик
В мире 21 июля 00:31
МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
В мире 8 июля 04:09
В ООН заявили, что санкции против Венесуэлы усугубляют гуманитарную ситуацию в стране
Другие страны 5 июля 14:06
Лента новостей
В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
В мире 04:11
СМИ: Меркель прогулялась по пляжу в Биаррице перед открытием саммита G7
В мире 03:44
Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
В мире 03:33
Во Франции начался саммит G7
В мире 03:02
FIDE уделяет серьезное внимание развитию шахмат в Африке
В мире 02:55
КНДР 24 августа успешно испытала новую ракетную пусковую установку
В мире 02:33
В Израиле сообщили о нанесении ударов в Сирии для предотвращения атаки беспилотников Ирана
В мире 02:01
Нетаньяху: Израиль сорвал операцией в Сирии планы атаки со стороны иранских сил "Аль-Кудс"
В мире 01:52
Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
В мире 01:44