Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

25 августа 2019 03:33 (UTC+04:00)

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у обязательного претендента британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поединок был запланирован на 29 июня в Челябинске, однако был перенесен по организационным причинам. Переговоры о проведении боя в конце августа проходили непросто, поскольку британец отказывался от этой даты, но в конечном итоге подписал контракт на бой. За три недели до поединка Ковалев получил предложение о бое с чемпионом мира по трем престижным версиям в весе до 72,6 кг мексиканцем Саулем Альваресом, за который мог получить рекордный гонорар в карьере, однако ответил отказом.

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