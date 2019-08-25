СМИ: Меркель прогулялась по пляжу в Биаррице перед открытием саммита G7

25 августа 2019 03:44 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель перед официальным открытием саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице совершила в субботу короткую прогулку по местному пляжу. Видео разместил в Twitter один из фотографов, сообщило агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом канцлер, по его информации, отправилась в ту часть пляжа, которая не была закрыта из-за саммита. Во время прогулки ее приветствовали отдыхающие, среди которых были и граждане ФРГ. Кроме того, Меркель коротко пообщалась с пловцом-спасателем.

На главе правительства был голубой жакет, белые брюки и такого же цвета обувь. Ее сопровождала группа сотрудников.

По данным официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, перед открытием саммита Меркель провела встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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