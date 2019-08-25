AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Вашингтон снять ограничения для британских компаний на деятельность на американских рынках. Как сообщило AFP, соответствующее заявление он сделал в субботу в городе Биарриц, где проходит саммит G7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для британских компаний в США все еще есть значительные препятствия, которые остаются необъяснимыми, - сказал он. - Есть обширные возможности для британских компаний. Мы пытаемся воспользоваться ими, но наши американские друзья должны будут проявить участие и открытость, потому что в настоящий момент слишком много ограничений".

Президент США Дональд Трамп неоднократно во время беседы с журналистами и в своих выступлениях перед сторонниками осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов. США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.

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