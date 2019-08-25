AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний

25 августа 2019 06:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Вашингтон снять ограничения для британских компаний на деятельность на американских рынках. Как сообщило AFP, соответствующее заявление он сделал в субботу в городе Биарриц, где проходит саммит G7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для британских компаний в США все еще есть значительные препятствия, которые остаются необъяснимыми, - сказал он. - Есть обширные возможности для британских компаний. Мы пытаемся воспользоваться ими, но наши американские друзья должны будут проявить участие и открытость, потому что в настоящий момент слишком много ограничений".

Президент США Дональд Трамп неоднократно во время беседы с журналистами и в своих выступлениях перед сторонниками осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов. США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон заявил, что будет уговаривать Трампа прекратить торговые войны
В мире 24 августа 18:59
Туск заявил, что ЕС не будет сотрудничать с Лондоном по Brexit без соглашения
Другие страны 24 августа 17:29
Times: реализация Brexit без сделки поставит под угрозу британские национальные интересы
Другие страны 24 августа 13:21
США отказали в визе спутнице британского премьера из-за посещения ею Сомалиленда
Другие страны 21 августа 15:19
Туск обвинил Джонсона в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией
Другие страны 20 августа 17:24
Трамп обсудил Brexit с Джонсоном
США 20 августа 03:55
Лента новостей
Oxxxymiron объявил, что больше не будет исполнять старые песни
В мире 07:22
Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
В мире 07:20
Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
В мире 07:17
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по "отступным" за Brexit
В мире 07:15
В США пять человек пострадали в результате удара молнии
В мире 06:45
Су-57 усилят «русской отчаянностью»
В мире 06:00
Оператор задержанного Ираном британского танкера просил Путина о помощи
В мире 05:55
WSJ: помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на американского лидера
В мире 05:23
Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
В мире 05:11