Oxxxymiron объявил, что больше не будет исполнять старые песни

25 августа 2019 07:22 (UTC+04:00)

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine. Об этом объявил со сцены фестиваля Booking Machine Festival, проходящего в Москве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, музыкант уйдет с поста исполнительного директора лейбла, а также перестанет сотрудничать с Booking Machine как исполнитель.

"Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся", - сказал Оксимирон.

Кроме того, он добавил, что, скорее всего, больше не будет выступать со своими старыми песнями и исполняет их в последний раз. По его словам, на этом выступлении зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его известных песен.

Лейбл Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году Оксимирон стал его исполнительным директором (CEO) и занимался менеджментом исполнителей.

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