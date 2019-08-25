Компания Трампа сэкономит на выплате кредитов при снижении ставки ФРС

Компания Trump Organization, которой владеет президент США Дональд Трамп, может сэкономить несколько миллионов долларов по кредитным выплатам, если Федеральная резервная система (ФРС, центробанк) США понизит базовую процентную ставку. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post, напомнив, что американский лидер неоднократно выступал с критикой главы ФРС Джерома Пауэлла и призывал снизить ставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Trump Organization пять лет назад взяла четыре кредита в германском Deutsche Bank на общую сумму более $360 млн для финансирования своих отелей в Вашингтоне и Чикаго, а также гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида). Согласно информации издания, выплаты по займам меняются в зависимости от базовой процентной ставки и при ее снижении позволят компании ежегодно экономить миллионы долларов.

В Белом доме и Trump Organization отказались комментировать данную публикацию.

После победы на президентских выборах в США Трамп передал управление семейной компанией Trump Organization своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководства. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.

В конце июля американский финрегулятор впервые с 2008 года принял решение понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.