Редкий вид азиатской черепахи обнаружили в Индии

25 августа 2019 15:04 (UTC+04:00)

Вдавленную черепаху (Manouria impressa) нашли на севере Индии. Такое название пресмыкающееся получило за особое строение панциря, щитки которого кажутся вдавленными внутрь и украшены зазубринами. Это одна из самых редких видов черепах. До недавнего времени считалось, что это существо попадается в Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, Камбодже, Южном Китае и Малайзии, а не так давно оно попалось в Мьянме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На уходящей неделе, как сообщил в субботу телеканал NDTV, в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш в округе Парум-Паре был найден молодой самец такой черепахи. Причем, это стал уже второй за последние месяцы случай обнаружения Manouria impressa в Индии.

Первое открытие произошло еще в июле текущего года, когда две подобные черепахи были найдены также в штате Аруначал-Прадеш. Тогда в руки специалистам попались сразу самец и самка, их обследовали, обмерили и сфотографировали, прежде чем выпустить в дикую природу в том самом месте, где обнаружили.

Индийские биологи раздумывали, значит ли обнаружение этих черепах то, что они водятся и в Индии. Третий обнаруженный экземпляр такой черепахи в минувшую пятницу доставлен из Парум-Паре в зоопарк города Итанагара, где его осмотрят специалисты.

Черепаху нашел местный житель, который в июле увидел в газете фото найденных в его штате редких пресмыкающихся и показал изображение жителям своей деревни. Вскоре его собственный отец принес ему такую черепаху. Оказывается, крестьяне знают об этих животных и не любят их, поскольку Manouria impressa поедают огурцы и тыквы на местных огородах.

Число видов пресмыкающихся, обитающих в Индии, теперь официально выросло. А Международный союз охраны природы (IUCN) написал благодарственное письмо государственному лесному департаменту штата Аруначал-Прадеш за обнаружение редкой черепахи.

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