Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на уровне 4%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3%, а по итогам года составит 3%", - сказал он.

По его словам, на период до 2024 года прогноз остается неизменным - 4%.

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