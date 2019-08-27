В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе

27 августа 2019 00:42 (UTC+04:00)

Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало в понедельник расследование перелета самолета Boeing 737 авиакомпании Smartwings со 170 пассажирами на борту из Греции в Прагу на одном моторе, который был совершен в минувший четверг, сообщил журналистам представитель УВГП Витезслав Гезки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Один из двух моторов Boeing 737 отказал при полете над Эгейским морем после старта на греческом острове Самос. Экипажу не удалось вновь запустить мотор, после чего он принял решение снизить высоту полета и продолжить его. После 2,5 часа в воздухе авиамашина благополучно приземлилась в пражском аэропорту. Пассажиры не были предупреждены о происшествии.

"При отказе мотора обычно пилоты приземляют самолет в ближайшем аэропорту. Полет с одним мотором возможен, но могут возникнуть огромные проблемы, если вдруг откажет и второй мотор. В таком случае самолет фактически превращается в планер", - сказал Гезки.

Однако представитель авиакомпании Smartwings, осуществлявшей данный перелет, Владимира Дуфкова заявила, что опытный экипаж самолета держал ситуацию под контролем на протяжении всего полёта.

"В данный момент в соответствии с действующими правилами происходит изучение и оценка хода перелета", - сказала Дуфкова.

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