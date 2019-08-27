В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском

Второй взрыв, зафиксированный сейсмологами на полигоне под Северодвинском 8 августа, мог произойти на территории Финляндии. Об этом говорится в заключении норвежского сейсмологического центра NORSAR, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Ученые изучили дополнительные данные и пришли к выводу, что сейсмодатчик в Бардюфоссе, вероятно, уловил эхо взрыва, проведенного горняками в Финляндии во время работ на шахте. Также уточняется, что мониторинговая станция на Шпицбергене не обнаружила каких-либо следов радиоактивного загрязнения.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о втором взрыве спустя два часа после ЧП на военном полигоне под Северодвинском. Тогда высказывались предположения о существующей связи между взрывами.

Инцидент, произошедший на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, может быть связан с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон», в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки (ДУ) которой применяются каталитические присадки, или с разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно официальным данным, инцидент, связанный с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), стал причиной гибели семи человек.

После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

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