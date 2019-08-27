Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом "Федор" на борту попытается во вторник пристыковаться к МКС с другой стороны после неудачной попытки, предпринятой в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Стыковка запланирована на 27 августа 2019 года в 6.12 мск", - сообщается на сайте "Роскосмоса".

Стыковка будет проводиться в автоматическом режиме к модулю "Звезда".

В субботу "Союз МС-14" не смог в автоматическом режиме причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс".

Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к рабочему стыковочному узлу другого модуля – "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".

Возможные трудности со стыковкой корабля из-за отсутствия на "Союзе" системы дистанционного управления, которая есть на грузовых кораблях "Прогресс", ранее прогнозировали в НАСА. В случае сбоя автоматики корабль не в состоянии сам причалить к станции, а космонавты с МКС не могут взять управление на себя, говорили американские специалисты. Их опасения оправдались. Сидящий в кресле командира корабля "Федор" не предназначен для управления кораблем.

В случае успешной стыковки, потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.

О планах на случай неудачи второй попытки "Роскосмос" не сообщал.

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