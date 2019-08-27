В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пенсионерка умерла на скамейке неподалеку от городской больницы, не дождавшись помощи медиков. Об этом волонтеры движения "Сердце Севастополя" сообщили в социальной сети "ВКонтакте", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

До этого женщина попала в хирургическое отделения другого медучреждения с травмой ног. После выписки бездомной пенсионерке некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение.

В таком состоянии женщину обнаружили местные жители: она сидела на лавочке в 50 метрах от больницы. В приемном покое ее отказались принять. Горожане попросили медиков хотя бы позвонить в скорую помощь, но те отметили, что "не имеют на это права". После этого очевидцы сами вызвали врачей, однако пенсионерка скончалась до их приезда. Горожане отметили, что бригада скорой помощи прибыла лишь через час. Как заявила местному телеканалу одна из жительниц Севастополя, медики заметили женщину у больницы рано утром, но даже не вышли, чтобы ей помочь.

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